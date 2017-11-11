رويترز: السيطرة على حريق نجم عن انفجار في أنبوب نفط بالبحرين

2017-11-11 - 1:47 م

مرآة البحرين (رويترز): أفاد بيان للدفاع المدني في البحرين يوم السبت بأن السلطات سيطرت على حريق ناجم عن انفجار في خط أنابيب نفطي.

وذكر البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أن شركة نفط البحرين (بابكو) "قامت بغلق عملية تدفق النفط في الأنبوب المشتعل".

وأضاف البيان أن الدفاع المدني يعمل على إجلاء سكان المنطقة المحيطة بموقع الحريق قرب قرية بوري التي تبعد نحو 15 كيلومترا عن العاصمة المنامة.

ولم يتضح سبب الحريق لكن شاهدا من رويترز قال إنه أدى إلى انفجار خط الأنابيب.

وتعتمد البحرين على حقل أبو سعفة النفطي، الذي تتقاسمه مع السعودية، في الحصول على معظم نفطها.

ويصل النفط إلى البحرين من خلال خط أنابيب طوله 55 كيلومترا وطاقته 230 ألف برميل يوميا.

وسيستكمل خط أنابيب نفطي جديد تبلغ طاقته 350 ألف برميل يوميا بين السعودية والبحرين العام المقبل وسيخدم التوسيع المزمع لطاقة البحرين التكريرية.

وسيتدفق الخام العربي الخفيف من حقل أبقيق التابع لشركة أرامكو السعودية عبر خط الأنابيب الجديد الذي سيبلغ طوله 115 كيلومترا منها 73 كيلومترا فوق الأرض والبقية تحت مياه الخليج.