رويترز: السيطرة على حريق نجم عن انفجار في أنبوب نفط بالبحرين
2017-11-11 - 1:47 م
مرآة البحرين (رويترز): أفاد بيان للدفاع المدني في البحرين يوم السبت بأن السلطات سيطرت على حريق ناجم عن انفجار في خط أنابيب نفطي.
وذكر البيان الذي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أن شركة نفط البحرين (بابكو) "قامت بغلق عملية تدفق النفط في الأنبوب المشتعل".
وأضاف البيان أن الدفاع المدني يعمل على إجلاء سكان المنطقة المحيطة بموقع الحريق قرب قرية بوري التي تبعد نحو 15 كيلومترا عن العاصمة المنامة.
ولم يتضح سبب الحريق لكن شاهدا من رويترز قال إنه أدى إلى انفجار خط الأنابيب.
وتعتمد البحرين على حقل أبو سعفة النفطي، الذي تتقاسمه مع السعودية، في الحصول على معظم نفطها.
ويصل النفط إلى البحرين من خلال خط أنابيب طوله 55 كيلومترا وطاقته 230 ألف برميل يوميا.
وسيستكمل خط أنابيب نفطي جديد تبلغ طاقته 350 ألف برميل يوميا بين السعودية والبحرين العام المقبل وسيخدم التوسيع المزمع لطاقة البحرين التكريرية.
وسيتدفق الخام العربي الخفيف من حقل أبقيق التابع لشركة أرامكو السعودية عبر خط الأنابيب الجديد الذي سيبلغ طوله 115 كيلومترا منها 73 كيلومترا فوق الأرض والبقية تحت مياه الخليج.
- 2017-11-11بعد ساعات من الحادث... وزير الداخلية: انفجار أنبوب النفط عمل إرهابي باتصالات من إيران
- 2017-11-11البحرين تطبق قرار فرض التأشيرة على القطريين والمقيمين في الدوحة
- 2017-11-11سفير الرياض لدى المنامة: السعوديون الموقوفون لن تمس استثماراتهم في البحرين
- 2017-11-11نائب في البرلمان يسأل الإعلام عن إجراءاتها لـ "دحض الافتراءات ضد البحرين"
- 2017-11-11مجلس النواب يناقش قانونا لإنشاء قاعدة معلومات للبصمة الوراثية والداخلية تقول إن تطبيقه يكلفها أعباء مالية باهظة
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus