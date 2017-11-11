تيلرسون يقول إنه قلق بشأن حملة السعودية على الفساد ويراقب موقف الحريري

2017-11-11 - 1:49 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الجمعة للصحفيين إن حملة التطهير التي يجريها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تثير القلق ولا تزال غير واضحة لكن لا يبدو أنها تصل إلى حد اعتقالات جماعية.

وفيما يتعلق بالشأن اللبناني نقل تقرير لممثل عن وكالات أنباء عن تيلرسون قوله إنه لا يوجد ما يشير إلى أن سعد الحريري، الذي أعلن استقالته من رئاسة وزراء لبنان في مطلع الأسبوع، محتجز في السعودية رغما عنه، مضيفا أن واشنطن تراقب الموقف.

جاءت تصريحات تيلرسون، الذي يرافق الرئيس دونالد ترامب في جولته الآسيوية، بعد محادثات أجراها مع نظيره السعودي هذا الأسبوع.

وعزز ولي العهد السعودي الأمير محمد قبضته على السلطة من خلال حملة لمكافحة الفساد شملت احتجاز أمراء ووزراء ومستثمرين بينهم الملياردير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة. وتم احتجازه ضمن 11 أميرا وأربعة وزراء وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين.

وقال تيلرسون ردا على سؤال بشأن حملة التطهير السعودية إنه تحدث مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بشأن الموقف يوم الأربعاء وإن الحملة الأخيرة لم تصل إلى حد اعتقالات رسمية.

وتابع تيلرسون يقول "بناء على تلك المحادثة، فإن النوايا وراء (الحملة) طيبة. وحجم تأثيرها ليس معروفا بعد"، مضيفا أن الموقف "لا يزال غامضا بعض الشئ".

وقال "بحسب فهمي فإنهم يصفون (الحملة) بأنها ليست اعتقالات في هذه المرحلة... إنها تثير بعض المخاوف حتى نرى بشكل أوضح كيف سيجري التعامل مع هؤلاء الأفراد".

وتتناقض وجهة نظر تيلرسون مع موقف ترامب الذي أشاد بالحملة السعودية وعبر عن ثقته في الملك وولي العهد.

وقال تيلرسون إن الجبير أكد له أن الحريري اتخذ قرار الاستقالة "بإرادته".

وأضاف أن الولايات المتحدة تراقب الموقف "بعناية شديدة" وتدعم "حكومة لبنان الشرعية" و"تطالب الأطراف الخارجية الأخرى بعدم التدخل فيه".

وقال تيلرسون "إذا كان سيتنحى، كما أفهم الأمر، فعليه العودة إلى لبنان لجعل (الاستقالة) رسمية. آمل أن يفعل ذلك إذا كانت نيته لا تزال التنحي وذلك حتى تتمكن الحكومة اللبنانية من أداء مهامها كما ينبغي".