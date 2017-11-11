التحالف بقيادة واشنطن ليس لديه معلومات يمكن إعلانها عن البغدادي

2017-11-11 - 1:51 م

مرآة البحرين (رويترز): أبلغ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رويترز يوم الجمعة أنه ليس لديه "أي معلومات يمكن إعلانها بشأن مكان" زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وكان الإعلام الحربي لجماعة حزب الله اللبنانية ذكر يوم الجمعة أن هناك أنباء عن أن البغدادي كان موجودا في مدينة البوكمال السورية خلال عملية الجيش السوري وحلفائه لاستعادتها.