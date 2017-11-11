العراق يبدأ هجوما لانتزاع آخر بلدة تحت سيطرة داعش

2017-11-11 - 1:53 م

مرآة البحرين (رويترز): بدأت القوات العراقية هجوما يوم السبت لانتزاع راوة آخر بلدة يسيطر عليها تنظيم داعش مما يجعل دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم على شفا الهزيمة الكاملة.

وستمثل السيطرة على البلدة نهاية فترة سيطرة التنظيم على أراضي دولة الخلافة التي أعلنها في 2014 في العراق وسوريا.

وأعلن الجيش السوري النصر على متشددي التنظيم يوم الخميس بعد أن سيطر على آخر مدينة كبرى على الحدود مع العراق.

ولا يزال الجيش وحلفاؤه يحاربون داعش في مناطق صحراوية قرب البوكمال آخر مدينة كانت تحت سيطرة المتشددين في سوريا.

وقالت قيادة العمليات المشتركة بالعراق في بيان إن فرقتي مشاة ومقاتلين من العشائر السنية يشاركون في الهجوم لاستعادة راوة، وهي بلدة صغيرة على ضفاف نهر الفرات، وانتزاع السيطرة على المناطق المحيطة بها على طول الحدود مع سوريا.

واستعادت القوات العراقية الأسبوع الماضي بلدة القائم خلال فترة وصفها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالقياسية، ولم يعد يتبقى سوى بضعة جيوب صغيرة تحت سيطرة داعش.

ويشن العراق حملته النهائية لدحر داعش كما يشن هجوما في الشمال على الأكراد الذين أيدوا الاستقلال في استفتاء أجروه في سبتمبر/أيلول.