فرنسا تلمح إلى أن الحريري مقيد الحركة

2017-11-11 - 1:54 م

مرآة البحرين (رويترز): أجرت فرنسا تعديلا طفيفا على تصريحات سابقة لوزير خارجيتها جان إيف لو دريان ولمحت إلى أن رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري قد لا يكون حر الحركة وحثت على أن يواصل دوره الحيوي في لبنان.

كان لو دريان قال لمحطة (أوروبا1) الإذاعية إنه يعتقد أن رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري لا يخضع للإقامة الجبرية في السعودية وليس هناك أي قيود على حركته.

وقال لو دريان لإذاعة أوروبا 1 "نعم، على حد علمنا. نعتقد أنه حر في تحركاته والمهم أنه اتخذ خياراته".