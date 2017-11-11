وزير: التحالف بقيادة السعودية سيسمح باستئناف الرحلات التجارية لليمن

2017-11-11 - 2:01 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير يمني إن التحالف العسكري بقيادة السعودية سيسمح باستئناف الرحلات الجوية التجارية الدولية إلى اليمن مما يخفف من حصاره للبلاد.

وكان التحالف قال يوم الاثنين إنه أغلق كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية لليمن لوقف تدفق السلاح على الحوثيين من إيران وذلك بعد أن اعترضت السعودية صاروخا أُطلق باتجاه الرياض وألقت باللوم في الواقعة على طهران.

وقال وزير النقل اليمني مراد الحالمي في بيان في ساعة متأخرة يوم الجمعة إن رحلات شركة الخطوط الجوية اليمنية لمدينتي عدن وسيئون الخاضعتين لسيطرة الحكومة المدعومة من السعودية ستستأنف يوم الأحد.

كانت الأمم المتحدة حذرت من أن الحصار الكامل سيتسبب في مجاعة قد تودي بحياة الملايين في اليمن حيث سقط ما لا يقل عن عشرة آلاف قتيل كما انتشرت الأمراض بسبب الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام.

وأعيد فتح ميناء عدن الجنوبي الذي تسيطر عليه الحكومة يوم الأربعاء لكن الموانئ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ما زالت مغلقة. وأعاد التحالف يوم الخميس فتح منفذ الوديعة الحدودي الذي يربط بين السعودية وأراض في شرق اليمن.