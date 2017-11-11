مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية تستهدف مبنى وزارة الدفاع في صنعاء

2017-11-11 - 2:02 م

مرآة البحرين (أ ف ب): شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية مساء الجمعة غارتين جويتين استهدفتا مبنى وزارة الدفاع اليمنية في العاصمة اليمينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، حسب ما أفاد شهود ووسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وقال الشهود إن المقاتلات واصلت التحليق في سماء صنعاء بعد شن الغارتين.

كما أكد تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أيضا حصول الغارتين.

واستهدف التحالف وزارة الدفاع في الماضي موقعا بها أضرارا بالغة، لكن الغارات الجديدة تأتي وسط تصاعد التوتر بين السعودية وإيران المتهمة بدعم الحوثيين.

وأغلق التحالف العربي الحدود اليمنية بداية الأسبوع بعد اعتراض القوات السعودية صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون باتجاه مطار الرياض.

وهدد الحوثيون بشن مزيد من الهجمات ضد السعودية وشريكتها في التحالف الإمارات العربية في رد على الحصار.

وقالت الأمم المتحدة الجمعة إن التحالف لا يزال يمنع مرور مساعدات الأمم المتحدة التي يحتاجها اليمن رغم إعادة فتح مرفأ عدن وأحد المعابر البرية.

وحذر مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مجلس الأمن هذا الأسبوع من أنه إذا لم يرفع التحالف العربي بقيادة السعودية الحصار الذي يفرضه على اليمن منذ الاثنين، فإن هذا البلد سيواجه "المجاعة الأضخم" منذ عقود ما قد يؤدي إلى سقوط "ملايين الضحايا".

صنفت الأمم المتحدة اليمن في مقدم لائحة الأزمات الإنسانية، مع نحو 17 مليون يمني يحتاجون إلى الغذاء وتعرض سبعة ملايين لخطر المجاعة فيما تسببت الكوليرا بوفاة أكثر من ألفي شخص.