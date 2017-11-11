بعد ساعات من الحادث... وزير الداخلية: انفجار أنبوب النفط عمل إرهابي باتصالات من إيران

2017-11-11 - 6:08 م

مرآة البحرين: قال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة السبت (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) إن انفجار أنبوب للنفط بالقرب من بوري جنوب العاصمة المنامة "عمل إرهابي".

وأعلن الوزير في بيان بعد 8 ساعات من السيطرة بالكامل على الحريق، إن الحادث "تم من خلال اتصالات وتوجيهات مباشرة من إيران".

من جهتها قالت وزارة الداخلية إنها تعمل حاليا "على تحديد هوية العناصر المشتبه بارتكابها هذه الجريمة والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة".