» أخبار
بعد ساعات من الحادث... وزير الداخلية: انفجار أنبوب النفط عمل إرهابي باتصالات من إيران
راشد آل خليفة في موقع انفجار أنبوب النفط قرب بوري (بنا)
2017-11-11 - 6:08 م
مرآة البحرين: قال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة السبت (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) إن انفجار أنبوب للنفط بالقرب من بوري جنوب العاصمة المنامة "عمل إرهابي".
وأعلن الوزير في بيان بعد 8 ساعات من السيطرة بالكامل على الحريق، إن الحادث "تم من خلال اتصالات وتوجيهات مباشرة من إيران".
من جهتها قالت وزارة الداخلية إنها تعمل حاليا "على تحديد هوية العناصر المشتبه بارتكابها هذه الجريمة والقبض عليهم تمهيدا لتقديمهم للعدالة".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-11رويترز: السيطرة على حريق نجم عن انفجار في أنبوب نفط بالبحرين
- 2017-11-11البحرين تطبق قرار فرض التأشيرة على القطريين والمقيمين في الدوحة
- 2017-11-11سفير الرياض لدى المنامة: السعوديون الموقوفون لن تمس استثماراتهم في البحرين
- 2017-11-11نائب في البرلمان يسأل الإعلام عن إجراءاتها لـ "دحض الافتراءات ضد البحرين"
- 2017-11-11مجلس النواب يناقش قانونا لإنشاء قاعدة معلومات للبصمة الوراثية والداخلية تقول إن تطبيقه يكلفها أعباء مالية باهظة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus