رويترز: السعودية تشدد إجراءات الأمن بعد الهجوم على خط أنابيب بالبحرين

قوات الدفاع المدني في البحرين تكافح للسيطرة على الحريق الذي اندلع بعد انفجار خط أنابيب في بوري جنوب العاصمة (بنا)

2017-11-12 - 6:17 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة الطاقة السعودية يوم السبت إنها علقت ضخ النفط إلى البحرين بعد الهجوم على خط أنابيب لنقل الخام وإن المملكة كثفت من إجراءات الأمن الاحترازية في منشآتها النفطية بعد أن عزت البحرين الهجوم لعمل "إرهابي" مرتبط بإيران.

وتنفي إيران ضلوعها في أي اضطرابات في البحرين حليفة الغرب التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي. وتشهد البحرين لسنوات احتجاجات وأعمال عنف متفرقة.

وقالت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "العمل العدواني الذي وقع على خط الأنابيب في منطقة بوري... تم على إثره تعليق ضخ الزيت إلى مملكة البحرين".

وأضاف البيان "أكدت وزارة الطاقة أنها رفعت من احتياطاتها الأمنية في كل مرافقها وأن جميع هذه المرافق تتمتع بأعلى مستويات الحماية والسلامة".