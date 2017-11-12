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السعودية تستأنف إمدادات النفط لمصفاة البحرين
قوات الدفاع المدني في البحرين تكافح للسيطرة على الحريق الذي اندلع بعد انفجار خط أنابيب في بوري جنوب العاصمة (بنا)
2017-11-12 - 6:35 ص
مرآة البحرين: قالت شركة نفط البحرين بابكو إن السعودية استأنفت إمدادات النفط لمصفاة الشركة، وذلك بعد أن أوقفتها نتيجة انفجار خط أنابيب في بوري زعمت وزارة الداخلية أنه كان مدبرا.
وأعلنت الشركة في بيان صحافي "بدء معدلات السحب التدريجي، وذلك بفضل جهود العاملين في شركتي بابكو وارامكو السعودية".
وكانت الشركة السعودية قد أعلنت إيقاف الإمدادات.
وتوقعت الشركة استئناف إمدادات النفط وفق المعدلات المعتادة وحسب متطلبات المصفاة خلال الفترة القصيرة القادمة.
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