مجلس الشورى يمرر الضريبة الانتقائية ووزير المالية يعلن الجاهزية لتطبيقها

2017-11-12 - 12:59 م

مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى بأغلبيته اليوم الأحد 12 نوفمبر 2017، على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي المرافق للمرسوم 59 لسنة 2017، وذلك بعد أن مرت من مجلس النواب الأسبوع الماضي بالموافقة عليها.

وعلى عكس ما حصل في مجلس النواب، حظيت الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية بإشادة كافة الشوريين الذين قدموا مداخلاتهم في الجلسة التي تعقد الآن،حيث أكد الشوريون أن الضريبة الانتقائية تشكل أهمية على جوانب مختلفة لاسيما اقتصاديا وصحياً لكون الضريبة توجه للسلع المضرة لصحة الإنسان.

وذكر الشوريون أن الوقت قد آن لأن تتبع البحرين خطى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في تطبيق هذه الاتفاقية.

وخلال الجلسة التي عقدت اليوم في مقر الشورى، قال وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة أن الحكومة على استعداد تام لتطبيق الضريبة الانتقائية على أرض الواقع، مستبعداً أن يكون هناك أي تعقيد أو مانع من تطبيقها في القريب المنظور.

وقال في معرض رده على الشكوك الذي ذكرها عضو مجلس الشورى أحمد الحداد في جلسة الشورى اليوم بشأن ما يشاع عن عدم استعداد الأجهزة الحكومية لتطبيق هذه الاتفاقية، أكد وزير المالية أن تطبيق الضريبة على السلع الثلاث المذكورة في الاتفاقية (المشروبات الغازية، التبغ، مشروبات الطاقة) ليس معقدا، وأن الجهات المعنية مستعدة لذلك في أقرب وقت ممكن.