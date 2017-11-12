رئيس الأمن العام يجتمع مع الأمين العام للإنتربول الدولي

2017-11-12 - 1:03 م

مرآة البحرين: عقد رئيس الأمن العام طارق بن حسن الحسن اجتماعاً أمنياً مع الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» جورجين ستوك، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك في مجال التصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.

وخلال الاجتماع، أطلع رئيس الأمن العام، الأمين العام لـ«الإنتربول» على عدد من الإحصائيات التي تشير إلى خفض معدل الجريمة في الفترة الأخيرة، كما قدم رئيس الأمن العام إيجازا استعرض فيه جانبا مما قال إنه أعمال إرهابية تعرضت لها مملكة البحرين واشتملت على تهريب الأسلحة والمتفجرات واستهداف رجال الشرطة، وكررفي هذا الصدد الحديث عما أسماه "التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدعم المادي واللوجستي الذي توفره جهات إيرانية للجماعات الإرهابية".

كما تضمن الإيجاز ج إنشاء شرطة المجتمع، وخلال الاجتماع تم بحث التحديات الأمنية المتزايدة وانعكاساتها على الوضع الداخلي والمحيط الإقليمي وكيفية العمل على مواجهتها بالدقة والكفاءة المطلوبة، كما تم بحث الخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير الكادر الشرطي من خلال تقديم الدورات والبرامج التدريبية والتي تعزز جهود التصدي للجريمة والإرهاب.