إيران عن اتهامها بالضلوع في انفجار أنبوب نفط في البحرين: اتهامات صبيانية مكررة

2017-11-12 - 5:02 م

مرآة البحرين: قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الأحد 12 نوفمبر 2017، إن المسؤولين في البحرين يوجهون أصابع الاتهام زوراً إلى طهران بعد كل حادث يقع في بلادهم، مشيراً إلى أنه "عليهم أن يعلموا بأن عهد الاتهامات الصبيانية قد ولى".

ورفض قاسمي في تصريح له "المزاعم والمواقف السخيفة والتي لا أساس لها للمسؤولين البحرينيين في اتهام إيران بالضلوع في حادث انفجار خط أنبوب النفط في بلادهم".

وأضاف "يبدو أن الشيء الوحيد الذي تعلمه المسؤولون البحرينيون ليقولونه بعد وقوع كل حادث في بلادهم هو اتهام إيران، عليهم أن يعلموا بأن عهد مثل هذا الكلام الفارغ والكاذب والتملص من المسؤولية والاتهامات الصبيانية قد ولى".

يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "لقد أصرينا وأكدنا دائما بإننا نعتبر أمن واستقرار جيراننا من أمننا واستقرارنا ونحن ملتزمون بذلك".

وكان التفجير الذي وقع الجمعة، تسبب في نشوب حريق بخط أنابيب النفط الرئيسي، وقال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله في بيان إن "الحادث من الأعمال التخريبية وهو عمل إرهابي خطير الهدف منه الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس".