الرئيس المصري يبعث رسالة شفهية لملك البحرين عن تطورات المنطقة

2017-11-12 - 9:59 م

مرآة البحرين: نقل وزير الخارجية المصري سامح شكري رسالة شفهية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية المصرية بأن الرسالة "تتناول تقييم مصر ورؤيتها للتطورات المتلاحقة في المنطقة وتأثيراتها على استقرار الدول العربية وشعوبها".

وأشارت الخارجية إلى أن ملك البحرين استعرض والوزير شكري "تطورات الأوضاع في لبنان واليمن والعراق وسوريا، وكذا أزمة قطر، حيث تم التأكيد على التمسك بالمطالب الثلاثة عشر باعتبارها المعيار الذي يتم على أساسه قياس التغير في المواقف والسياسات القطرية السلبية تجاه دول المنطقة".