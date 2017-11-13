ولي العهد يأمر بإصلاح المنازل المتضررة من انفجار أنابيب النفط القريبة من بوري

2017-11-13 - 1:30 م

مرآة البحرين: أمر ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة بإصلاح المنازل المتضررة جراء انفجار أنابيب النفط بالقرب من قرية بوري.

من جانبه وجه وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني للإشراف على عملية حصر وصيانة المنازل، ووجه محافظ المحافظة الشمالية لمتابعة الاحتياجات المتعلقة بهذا الشأن مع الأهالي المتضررة منازلهم جراء هذا الحادث.

وكان وزير الداخلية أعلن أن انفجار أنابيب النفط ناجم عن "حادث إرهابي".