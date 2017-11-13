وفاة بحريني في حادث انقلاب مركبة عند منفذ صفوان الحدودي في العراق

2017-11-13 - 1:36 م

مرآة البحرين: أعلنت سفارة البحرين في العراق عن انقلاب سيارة في طريق عودتها إلى الديار عند منفذ صفوان الحدودي مما أدى لوفاة المواطن 45 عاما ونجاة الباقين، وذلك بسبب غفوة السائق العراقي، وجاري متابعة الحادث من قبل السفارة البحرينية لتتبع حالة المصابين حيث يتواجدون في أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

وقال السفير البحريني في العراق صلاح المالكي إنه تلقى اتصالا من أحد الحملات الساعة العاشرة صباحا في هذا اليوم تفيد بوقوع حادثة انقلاب مركبة تنقل 7 أفراد بحرينيين وتوفي شخص واحد والآخرين تعرضوا لإصابات بسيطة ونقلوا إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادث.