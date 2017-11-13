» أخبار
وفاة بحريني في حادث انقلاب مركبة عند منفذ صفوان الحدودي في العراق
2017-11-13 - 1:36 م
مرآة البحرين: أعلنت سفارة البحرين في العراق عن انقلاب سيارة في طريق عودتها إلى الديار عند منفذ صفوان الحدودي مما أدى لوفاة المواطن 45 عاما ونجاة الباقين، وذلك بسبب غفوة السائق العراقي، وجاري متابعة الحادث من قبل السفارة البحرينية لتتبع حالة المصابين حيث يتواجدون في أحد المستشفيات لتلقى العلاج.
وقال السفير البحريني في العراق صلاح المالكي إنه تلقى اتصالا من أحد الحملات الساعة العاشرة صباحا في هذا اليوم تفيد بوقوع حادثة انقلاب مركبة تنقل 7 أفراد بحرينيين وتوفي شخص واحد والآخرين تعرضوا لإصابات بسيطة ونقلوا إلى أحد المستشفيات القريبة من الحادث.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-13محكمة عسكرية تؤجل محاكمة 9 مواطنين لأسباب سياسية حتى 20 نوفمبر الجاري
- 2017-11-13أ ف ب: زعيم المعارضة في البحرين سيحاكم بتهمة "التخابر" مع قطر
- 2017-11-13الشورى يمرر الضريبة الانتقائية
- 2017-11-13خليفة بن سلمان يعود إلى البحرين قادما من تايلند
- 2017-11-13البحرين: السفير الأمريكي الجديد يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus