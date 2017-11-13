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البحرين: السفير الأمريكي الجديد يقدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية
2017-11-13 - 1:41 م
مرآة البحرين: قدم السفير الأمريكي الجديد جاستن سيبيريل أوراق اعتماده لوزير خارجية البحرين، بديوان الوزارة في المنامة أمس الأحد.
وقال السفير الأمريكي الجديد في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين إنه سيبذل كل جهد من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب في كافة المجالات بما يصب في صالح البلدين والشعبين.
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