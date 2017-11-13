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خليفة بن سلمان يعود إلى البحرين قادما من تايلند
2017-11-13 - 1:47 م
مرآة البحرين: عاد رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة إلى البحرين قادما من تايلند، بعد قضائه إجازة خاصة.
وخلال تواجده في تايلند شارك رئيس الوزراء في مراسم جنازة ملك تايلند بوميبول ادولياديج الذي توفي قبل عام.
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