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الشورى يمرر الضريبة الانتقائية
2017-11-13 - 1:55 م
مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى المعين، بأغلبيته الساحقة على مشروع قانون الضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون، وذلك بعد أن مررها مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وحظيت اتفاقية الضريبة الانتقائية بإشادة الشوريين في مداخلاتهم بجلسة أمس الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، خصوصا وإنها توجه إلى "السلع المضرة بصحة الإنسان" على حد قولهم.
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