ارتفاع عدد قتلى الزلزال في إقليم بغرب إيران إلى 328

2017-11-13 - 2:16 م

مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 328 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2500 في إقليم كرمانشاه على الحدود مع العراق جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

ونقلت الوكالة عن مكتب الطب الشرعي في الإقليم قوله إن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.