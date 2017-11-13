» الخليج
ارتفاع عدد قتلى الزلزال في إقليم بغرب إيران إلى 328
2017-11-13 - 2:16 م
مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يوم الاثنين إن ما لا يقل عن 328 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 2500 في إقليم كرمانشاه على الحدود مع العراق جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.
ونقلت الوكالة عن مكتب الطب الشرعي في الإقليم قوله إن من المتوقع ارتفاع عدد القتلى.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-13الحوثيون يهددون بمهاجمة البوارج وناقلات النفط إذا ظلت موانئ اليمن مغلقة
- 2017-11-13رويترز: كيف انقلبت السعودية على رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؟
- 2017-11-13أمريكا تشير إلى رغبتها في اتخاذ السعودية موقفا أكثر حذرا في صراعها مع إيران
- 2017-11-12اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل في القاهرة بناء على طلب السعودية
- 2017-11-11الأمم المتحدة: تخفيف السعودية للحصار على منافذ اليمن ليس كافيا
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus