محكمة عسكرية تؤجل محاكمة 9 مواطنين لأسباب سياسية حتى 20 نوفمبر الجاري

2017-11-13 - 2:31 م

مرآة البحرين: أجلت محكمة عسكرية (الإثنين 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) محاكمة 9 مواطنين لأسباب سياسية حتى 20 الجاري.

وتتهم السلطات كلا من "سيد علوي سيد حسين، سيد فاضل سيد عباس، محمد المتغوي، محمد الشهابي، منتظر فوزي، حسين الشهابي، محمد العجمي، محمد النجار وحسين عصام" بمحاولة استهداف منشآت تابعة لقوة الدفاع.

وبعض المتهمين تم إخفائهم قسريا لما يقرب العام، دون تمكن عوائلهم أو محاميهم من اللقاء بهم، في خطوة لاقت تنديدا من منظمات حقوقية دولية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تم تعديل الدستور ليسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.

والأسبوع الماضي، قرر القضاء العسكري، تحويل محاكمة المواطنين التسعة إلى سرية، وحظرت النشر في القضية.