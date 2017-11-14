مجلس النواب يخصص جلسة اليوم لمناقشة مستجدات «الوضع الأمني»

2017-11-14 - 1:59 م

مرآة البحرين: وافق مجلس النواب قبل قليل على طلب تقدم به 29 نائبا يقضي بتخصيص جلسته اليوم (الثلثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) لمناقشة مستجدات الوضع الأمني في البحرين.

وقال أحد مقدّمي الطلب النائب حمد الدوسري أن طلبهم يأتي في ضوء استهداف أنابيب النفط "بما مثّل تطوّراً إرهابياً خطيراً" على حد زعمه.

وكان انفجارا وقع بأحد أنابيب النفط بالقرب من منطقة بوري السكنية قبل أيام، وقالت السلطات لاحقا إنه "عمل إرهابي".