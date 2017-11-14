الاستئناف: السجن سنة والإبعاد لنائب عريف آسيوي حاول سرقة صراف آلي متخفيا بعباءة نسائية

2017-11-14 - 2:00 م

مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية بسجن نائب عريف آسيوي لمدة سنة مع الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، إثر إدانته بمحاولة سرقة صراف آلي في البسيتين.

وكان نائب عريف بالإدارة العامة للدفاع المدني، قام بمحاولة سرقة صراف آلي متخفيا بعباءة نسائية، لكن محاولته فشلت بسبب إطلاق صفارة إنذار الجهاز ما أرغمه على إلغاء الجريمة.

الواقعة تم اكتشافها لدى ورود إشارة لغرفة التحكم عن خلل في كاميرا المراقبة الخاصة بغرفة الصراف الآلي التابعة لأحد البنوك الواقعة بمنطقة البسيتين، وهذه الإشارة تصدر في حال قام شخص بوضع غطاء أو أي شيء آخر على الكاميرا، فتم إعادة تسجيل الكاميرا قبل وقت وقوع الخلل، حيث اتضح أن شخص يلبس عباءة نسائية ونقابًا قام برش مادة على الكاميرا، فأصدرت غرفة التحكم تعليمات بوقف العمل بالجهاز وإصدار صفارة إنذار تسببت في هرب المتهم من المكان بسرعة.