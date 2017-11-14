الاستئناف ترفض معارضة 3 متهمين في قضية سياسية بسبب رفضهم حضور الجلسات

2017-11-14 - 2:01 م

مرآة البحرين: رفضت محكمة الاستئناف العليا معارضة 3 متهمين في قضية ذات خلفية سياسية مع 26 متهمًا آخرين في القضية، وذلك لرفض المعارضين الثلاثة حضور جلسات المعارضة الاستئنافية، حيث قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

وتزعم السلطات أن المتهمين جميعا قاموا بالاتفاق على زرع قنبلة لاستهداف شرطة في بني جمرة.

وحكمت محكمة أول درجة

أولاً: بالسجن المؤبد على المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر ومن الحادي والعشرين حتى الخامس والعشرين والسابع والعشرين.

ثانياً: بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني عن التهمة المسندة إليه في البند ثانيًا.

ثالثاً: السجن 10 سنوات على المتهم الثامن والعشرين عن التهمة في البند الثالث.

رابعاً: السجن 15 سنة على المتهمين الثالث والسابع عشر عن التهمة في البند الرابع.

خامساً: السجن 15 سنة للمتهمين الثالث والثالث عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين عن التهمة المسندة إليهم في البند الخامس.

سادساً: السجن 10 سنوات للمتهمين الأول والثاني والخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والتاسع عشر والعشرين والسادس والعشرين، عن التهمة المسندة إليهم في البند أولاً.

سابعاً: سجن المتهم الثاني 10 سنوات عن رابعًا و10 أخرى عن خامسًا.

ثامناً: إسقاط الجنسية عن المتهمين الثاني والثامن والعشرين.

تاسعاً: إلزام المتهمين من الأول حتى السابع والعشرين متضامنين بأداء مبلغ 2782.130 دينارًا قيمة التلفيات.

عاشرًا: مصادرة المضبوطات.

واستأنف المتهم السابع عشر المحكوم بالسجن المؤبد والسجن 15 سنة عن تهمة حيازة مواد متفجرة، الحكم فقضت محكمة الاستئناف العليا بتخفيف عقوبة السجن إلى 10 سنوات عن تهمة حيازة المتفجرات، كما خفضت العقوبة للمعارض الثاني إلى السجن 7 سنوات بدلا من عشر عن تهمة استعمال المتفجرات، وأيدت باقي العقوبات لهما، فطعنا وثالث على الأحكام ولم يحضروا جلسات المحاكمة فقضت المحكمة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن.