» أخبار
أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة عيسى
2017-11-14 - 2:04 م
مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي رقم (63) لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية.
وجاء في المادة الأولى من الأمر ما يلي:
يعاد تشكيل مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية برئاسة محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- خالد بن عبدالله آل خليفة نائب أول للرئيس
2- تقي محمد البحارنة نائب ثاني للرئيس
3- خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
4- مي بنت محمد آل خليفة
5- علي عبدالله العرادي
6- محمد علي الخزاعي
7- علي عبدالله خليفة
وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات، اعتباراً من تاريخ صدور هذا الأمر.
ونصت المادة الثانية:
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-14المالكي: البحرينيون في العراق لم يتعرضوا لأذى الزلزال
- 2017-11-14الوطنية لحقوق الإنسان تقول إنها حضرت "الجلسات العلنية" لمحاكمة مواطنين أمام محاكم عسكرية
- 2017-11-14النيابة تقرر حبس مواطن ادعى إقرار رسوم جديدة للإدارة العامة للمرور
- 2017-11-14السجن سنتين و3 سنوات لمتهمين بوضع قنبلة وهمية في الدراز
- 2017-11-14الاستئناف ترفض معارضة 3 متهمين في قضية سياسية بسبب رفضهم حضور الجلسات
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus