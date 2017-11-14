» أخبار
السجن سنتين و3 سنوات لمتهمين بوضع قنبلة وهمية في الدراز
2017-11-14 - 2:16 م
مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالحبس 3 سنوات للمتهم الأول وسنتين للمتهم الثاني في قضية وضع قنبلة وهمية على الطريق العام في الدراز، وأمرت بمصادرة الجسم المضبوط.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما في 12 يناير/كانون الثاني 2016 وضعا وآخرين مجهولين في مكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد أنها كذلك، تنفيذا لغرض إرهابى.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-14المالكي: البحرينيون في العراق لم يتعرضوا لأذى الزلزال
- 2017-11-14الوطنية لحقوق الإنسان تقول إنها حضرت "الجلسات العلنية" لمحاكمة مواطنين أمام محاكم عسكرية
- 2017-11-14النيابة تقرر حبس مواطن ادعى إقرار رسوم جديدة للإدارة العامة للمرور
- 2017-11-14أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة عيسى
- 2017-11-14الاستئناف ترفض معارضة 3 متهمين في قضية سياسية بسبب رفضهم حضور الجلسات
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus