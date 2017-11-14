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السجن سنتين و3 سنوات لمتهمين بوضع قنبلة وهمية في الدراز

2017-11-14 - 2:16 م

مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالحبس 3 سنوات للمتهم الأول وسنتين للمتهم الثاني في قضية وضع قنبلة وهمية على الطريق العام في الدراز، وأمرت بمصادرة الجسم المضبوط.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما في 12 يناير/كانون الثاني 2016 وضعا وآخرين مجهولين في مكان عام هيكلا محاكيا لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد أنها كذلك، تنفيذا لغرض إرهابى.

 

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