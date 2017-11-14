النيابة تقرر حبس مواطن ادعى إقرار رسوم جديدة للإدارة العامة للمرور

2017-11-14 - 2:19 م

مرآة البحرين: صرح نواف العوضي رئيس نيابة المحافظة الجنوبية بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية مفاده قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي مدعياً فيه إقرار رسوم من قبل الإدارة العامة للمرور على خلاف الواقع والحقيقة.

وقد تولت النيابة التحقيق في الواقعة فور ورود البلاغ وتم استجوابه بحضور محاميته وأقر بقيامه بتسجيل مقاطع الفيديو ونشرها على صفحته في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأمرت بحبسه بعد أن وجهت إليه تهمة إساءة استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.