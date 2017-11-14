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الوطنية لحقوق الإنسان تقول إنها حضرت "الجلسات العلنية" لمحاكمة مواطنين أمام محاكم عسكرية
2017-11-14 - 2:20 م
مرآة البحرين: قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) إنها حضرت الجلسات العلنية لمحاكمة مواطنين أمام محكمة عسكرية.
ولم توضح المؤسسة ما إذا كانت تحضر الجلسات السرية للمتهمين باستهداف منشآت تابعة لقوة دفاع البحرين، لكنها قالت إن المحكمة العسكرية راعت "المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والضوابط القانونية، وفعلت ضمانات المحاكمة العادلة".
وكان القضاء العسكري منع النشر في قضية متهم فيها مواطنون على خلفية سياسية، وحول الجلسات إلى سرية.
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