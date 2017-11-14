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المركزي السعودي: وقف شركة أبناء صالح حسين العمودي عن مزاولة أعمال الصرافة
2017-11-14 - 2:38 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الاثنين إنها أوقفت شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة عن مزاولة أعمال الصرافة بسبب "عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد... بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وكان البنك المركزي أوقف في سبتمبر أيلول ثلاث شركات صرافة عن تنفيذ تحويلات أموال.
وقالت المؤسسة على موقعها الإلكتروني "لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية" وذلك في إشارة إلى التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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