المالكي: البحرينيون في العراق لم يتعرضوا لأذى الزلزال

2017-11-14 - 2:49 م

مرآة البحرين: أكد السفير البحريني في العراق صلاح المالكي أن جميع الزوار البحرينيين في العراق بخير، ولم يتعرضوا لأي إصابات بسبب الزلزال الذي ضرب العراق بقوة 7.2 درجات مساء أمس الأول.

كما طمأن المالكي عن "سلامة مبنى السفارة وطاقمها"، مشيرا إلى أن السفارة قامت بالتواصل مع المواطنين المدرجة أسماؤهم بالسفارة فور حدوث الزلزال في كربلاء والنجف، كذلك يتم التواصل بشكل مستمر مع المواطنين في العراق عن طريق الخط الساخن لتوفير متطلباتهم ومتابعة أوضاعهم.