» أخبار
المالكي: البحرينيون في العراق لم يتعرضوا لأذى الزلزال
2017-11-14 - 2:49 م
مرآة البحرين: أكد السفير البحريني في العراق صلاح المالكي أن جميع الزوار البحرينيين في العراق بخير، ولم يتعرضوا لأي إصابات بسبب الزلزال الذي ضرب العراق بقوة 7.2 درجات مساء أمس الأول.
كما طمأن المالكي عن "سلامة مبنى السفارة وطاقمها"، مشيرا إلى أن السفارة قامت بالتواصل مع المواطنين المدرجة أسماؤهم بالسفارة فور حدوث الزلزال في كربلاء والنجف، كذلك يتم التواصل بشكل مستمر مع المواطنين في العراق عن طريق الخط الساخن لتوفير متطلباتهم ومتابعة أوضاعهم.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-14الوطنية لحقوق الإنسان تقول إنها حضرت "الجلسات العلنية" لمحاكمة مواطنين أمام محاكم عسكرية
- 2017-11-14النيابة تقرر حبس مواطن ادعى إقرار رسوم جديدة للإدارة العامة للمرور
- 2017-11-14السجن سنتين و3 سنوات لمتهمين بوضع قنبلة وهمية في الدراز
- 2017-11-14أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة عيسى
- 2017-11-14الاستئناف ترفض معارضة 3 متهمين في قضية سياسية بسبب رفضهم حضور الجلسات
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus