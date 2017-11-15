اعتقال عبدالله الحمادي لنشره فيديو يتحدث فيه عن إقرار رسوم جديدة على المواطنين

2017-11-15 - 6:32 ص

مرآة البحرين: اعتقلت السلطات البحرينية الثلاثاء (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) عبدالله الحمادي الذي نشط أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن قضايا اقتصادية وخدمية.

وقال نواف العوضي رئيس نيابة المحافظة الجنوبية إن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية مفاده قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي مدعياً فيها إقرار رسوم من قبل الإدارة العامة للمرور على خلاف الواقع والحقيقة.

وأضاف العوضي أن النيابة تولت التحقيق في الواقعة فور ورود البلاغ وتم استجوابه بحضور محاميته وأقر بقيامه بتسجيل مقاطع الفيديو ونشرها على صفحته في أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأمرت بحبسه بعد أن وجهت إليه تهمة إساءة استخدام أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وظهر الحمادي في فيديو يستغرب فيه استدعائه من قبل المباحث الجنائية بسبب حديثه عن ما قال إنها رسوم جديدة فرضتها إدارة المرور على المواطنين.