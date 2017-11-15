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وزارة الداخلية تعتقل #مغني_امواج: أساء للسلم الاجتماعي
الداخلية البحرينية
2017-11-15 - 6:49 ص
مرآة البحرين: قالت وزارة الداخلية في بيان الثلاثاء (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) إن مركز شرطة سماهيج قبض على شخص "إثر تورطه في أفعال من شأنها الإساءة للسلم الاجتماعي".
وأضافت أن مركز شرطة سماهيج باشر عمليات البحث والتحري بعد رصده لمقطع فيديو تم نشره وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة.
وأشار مغردون تحت وسم #مغني_امواج إلى أن الشخص المعتقل هو محمد قمبر الذي يغنى في إحدى مقاهي منتجع أمواج.
واتهم مغردون المغني قمبر بالتعرض إلى شرف البحرينيات في إحدى أغنياته.
وقالت الداخلية إن المتهم سيتم إحالته على النيابة العامة.
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