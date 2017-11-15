ملك البحرين كان في استقبال نظيره الأردني لدى وصوله البلاد (بنا)

2017-11-15 - 7:03 ص

مرآة البحرين: وصل ملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين الثلاثاء (14 فبراير/ شباط 2017) البحرين. وبحسب بيان رسمي فإنه بحث مع نظيره البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية.

ودعا بيان مشترك إلى "تضافر المزيد من جهود التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الراهنة بهدف إحلال السلم والأمن والاستقرار لشعوبها في إطار التوجه العالمي لمكافحة الإرهاب".