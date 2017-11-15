» أخبار
ملك الأردن يصل البحرين ويبحث "مستجدات المنطقة"
ملك البحرين كان في استقبال نظيره الأردني لدى وصوله البلاد (بنا)
2017-11-15 - 7:03 ص
مرآة البحرين: وصل ملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين الثلاثاء (14 فبراير/ شباط 2017) البحرين. وبحسب بيان رسمي فإنه بحث مع نظيره البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية.
ودعا بيان مشترك إلى "تضافر المزيد من جهود التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الراهنة بهدف إحلال السلم والأمن والاستقرار لشعوبها في إطار التوجه العالمي لمكافحة الإرهاب".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-15الكهرباء والماء تؤكد تركيب العدادات الذكية
- 2017-11-15الاستئناف تؤيد سجن بحرينية سنة كاملة بتهمة التسبب بإصابة شرطية
- 2017-11-15الاستئناف تؤيد سجن متهم بحرق سيارة نائب 10 سنوات
- 2017-11-15وزارة الداخلية تعتقل #مغني_امواج: أساء للسلم الاجتماعي
- 2017-11-15اعتقال عبدالله الحمادي لنشره فيديو يتحدث فيه عن إقرار رسوم جديدة على المواطنين
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus