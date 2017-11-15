خروج مطار صنعاء من الخدمة بعد غارة سعودية

2017-11-15 - 7:13 ص

مرآة البحرين (رويترز): قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية إن غارة جوية نفذها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية يوم الثلاثاء أخرجت مطار صنعاء في العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون من الخدمة مما يزيد عزلة البلد الذي يواجه فيه الملايين خطر المجاعة.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية الأسبوع الماضي إنه أغلق جميع المنافذ البرية والجوية إلى اليمن لمنع ما قال إنه تدفق الأسلحة على الحوثيين (أنصار الله) من إيران.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني لوكالة سبأ إن الضربات الجوية دمرت جهاز الإرشاد الملاحي بالمطار.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه لا توجد رحلات إغاثة إنسانية إلى مطار صنعاء ولا شحنات إنسانية أو تجارية إلى ميناءي الحديدة والصليف منذ السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

وأضاف للصحفيين في نيويورك "سيستمر الوضع الإنساني المؤسف في اليمن في ظل عدم عمل مطار صنعاء وميناءي الحديدة والصليف بشكل كامل واستقبالها الشحنات. سبعة ملايين شخص على شفا المجاعة بالفعل والحصار سيقربهم منها".

ويسيطر الحوثيون على معظم أنحاء شمال اليمن بما في ذلك صنعاء ومطارها الدولي بينما يسيطر التحالف الذي تقوده السعودية على المجال الجوي.

وتحتاج إعادة فتح المطار إلى اتفاق بين الجانبين اللذين يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن الكارثة الإنسانية في اليمن.

ودعا جيمي مكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن التحالف يوم الثلاثاء إلى فتح الموانئ البحرية اليمنية بشكل عاجل وقال إن ذلك يخاطر بإلحاق ضرر بجهود مكافحة الكوليرا والجوع.

وقال للصحفيين في جنيف عبر الهاتف من عمان إن ملايين الأرواح مهددة بسبب الحصار.

ولم يتسن الحصول على تعليق من التحالف.