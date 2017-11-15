إيران تأمل في استمرار الحريري رئيسا لوزراء لبنان

2017-11-15 - 7:23 ص

مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول إيراني يوم الثلاثاء إن بلاده تأمل في استمرار سعد الحريري رئيسا لوزراء لبنان ونفى أن استقالته جاءت بعد اجتماع اتسم بالتوتر في بيروت.

واستقال الحريري فجأة يوم الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري قائلا إنه يعتقد أن هناك مؤامرة لاغتياله واتهم إيران وحليفها حزب الله اللبناني بنشر الفتن في العالم العربي.

وسافر الحريري إلى الرياض في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بعد اجتماع مع علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

ونقل موقع التلفزيون الإيراني الرسمي عن ولايتي قوله "الحريري زعم أنه طلب خلال اجتماعنا من إيران أن تتوقف عن التدخل في الشأن اللبناني لكنه لم يقل مثل هذا الأمر".

وأضاف "اجتماعنا لم يكن متوترا أو عنيفا على الإطلاق. كلها أكاذيب".