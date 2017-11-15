» الخليج
إيران تأمل في استمرار الحريري رئيسا لوزراء لبنان
علي أكبر ولايتي
2017-11-15 - 7:23 ص
مرآة البحرين (رويترز): قال مسؤول إيراني يوم الثلاثاء إن بلاده تأمل في استمرار سعد الحريري رئيسا لوزراء لبنان ونفى أن استقالته جاءت بعد اجتماع اتسم بالتوتر في بيروت.
واستقال الحريري فجأة يوم الرابع من نوفمبر تشرين الثاني الجاري قائلا إنه يعتقد أن هناك مؤامرة لاغتياله واتهم إيران وحليفها حزب الله اللبناني بنشر الفتن في العالم العربي.
وسافر الحريري إلى الرياض في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بعد اجتماع مع علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.
ونقل موقع التلفزيون الإيراني الرسمي عن ولايتي قوله "الحريري زعم أنه طلب خلال اجتماعنا من إيران أن تتوقف عن التدخل في الشأن اللبناني لكنه لم يقل مثل هذا الأمر".
وأضاف "اجتماعنا لم يكن متوترا أو عنيفا على الإطلاق. كلها أكاذيب".
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-11-15ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 530 قتيلا وأكثر من 8000 مصاب
- 2017-11-15الإمارات تعلن صفقة بقيمة 684 مليون دولار لشراء قنابل موجهة بالليزر
- 2017-11-15خروج مطار صنعاء من الخدمة بعد غارة سعودية
- 2017-11-14المركزي السعودي: وقف شركة أبناء صالح حسين العمودي عن مزاولة أعمال الصرافة
- 2017-11-13الحوثيون يهددون بمهاجمة البوارج وناقلات النفط إذا ظلت موانئ اليمن مغلقة
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus