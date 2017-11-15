الاستئناف تؤيد سجن متهم بحرق سيارة نائب 10 سنوات

2017-11-15 - 12:20 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر على أحد المدانين في واقعة إحراق سيارة النائب محمد ميلاد في مايو/أيار 2015، بالسجن 10 سنوات.

وكانت النيابة أحالت 4 متهمين (اثنان محبوسان)، وأسندت إليهم تهمة الحرق الجنائي تنفيذًا لغرض إرهابي، وذلك بعد أن تلقت النيابة بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية مفاده قيام مجموعة من الأشخاص بالتخطيط والاتفاق على حرق سيارة أحد أعضاء مجلس النواب وفي الوقت المتفق عليه توجهوا إلى سيارته بمنطقة المعامير بتاريخ 15/‏‏‏05/‏‏‏2015 وقاموا بإضرام النار فيها مما أدى إلى احتراقها وحدوث أضرار كبيرة بها.

أسندت النيابة للمستأنف وبقيّة المتهمين أنهم أشعلوا النار في أموال منقولة وهي السيارة المملوكة للمجني عليه وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.