الاستئناف تؤيد سجن بحرينية سنة كاملة بتهمة التسبب بإصابة شرطية

2017-11-15 - 12:22 م

مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا برفض معارضة بحرينية على حكم بحبسها سنة عن تهمة التسبب بإصابات لشرطية حاولت توقيفها فأمسكت بباب سيارتها وتحركت بها.

المتهمة مطلوب القبض عليها في قضايا وتم التعميم عليها، وفي يوم الواقعة كانت تتواجد في أحد الأنشطة المقامة بالعاصمة المنامة وشاهدتها الشرطية المجني عليها، فطلبت منها الاطلاع على بطاقتها السكانية فادعت المتهمة أنها لا تحتفظ بها وأنها موجودة في سيارتها، وطلبت من الشرطية مرافقتها للسيارة لإحضار البطاقة، وبمجرد دخولها السيارة قامت المتهم بتشغيل المحرك وحاولت الفرار من المكان قاصدة الإفلات من يد الشرطية.

تشبثت الشرطية بباب السائق الذي كان مفتوحا، لكن المتهمة تحركت بالسيارة محاولة الفرار، حتى سقطت المجني عليها على الأرض، وتعرض لكدمات بمختلف أنحاء جسمها.

أحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة حيث قضت محكمة أول درجة بحبسها لمدة 3 سنوات، فطعنت على الحكم بالاستئناف وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل العقوبة والاكتفاء بحبسها سنة واحدة، فقدمت معارضة استئنافية على الحكم فحكمت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم.