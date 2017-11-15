الكهرباء والماء تؤكد تركيب العدادات الذكية

2017-11-15 - 12:32 م

مرآة البحرين: أكدت هيئة الكهرباء والماء أن الهدف من تركيب العدادات الذكية هو قراء الاستهلاك عن بعد.

وكتبت الهيئة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "الانستغرام": بالإشارة إلى ما يتداول حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تركيب العدادات الذكية للكهرباء، تود هيئة الكهرباء والماء أن توضح بأن الهدف من تركيب هذه العدادات هو قراءة الاستهلاك عن بعد عن طريق النظام الكترونيا دون الحاجة لزيارة قارئ العدادات لمنازل المشتركين و كذلك لتلافي القراءات التقديرية للعدادات ولا يتحمل المشترك أي تكلفة جراء تركيب هذه العدادات.