طيران الخليج تعين الكرواتي كوتشكو رئيسا تنفيذيا للناقلة

2017-11-15 - 12:35 م

مرآة البحرين: أعلنت طيران الخليج تعيين الكرواتي كريشيمير كوتشكو في منصب الرئيس التنفيذي للناقلة، وذلك بدءًا من يوم الثاني عشر من نوفمبر الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة طيران الخليج زايد الزياني إنه على ثقة بأن كوتشكو «سيضيف إلى طيران الخليج بفضل خبرته الواسعة؛ وأتطلع إلى كل التطورات التي سيحملها المستقبل للناقلة الوطنية».

وشغل كوتشكو منصب الرئيس والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكرواتية سابقاً.