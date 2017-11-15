وزير النفط البحريني: لا يوجد ما يبرر عدم تمديد اتفاق خفض المعروض

2017-11-15 - 12:41 م

مرآة البحرين (رويترز): قال وزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة يوم الثلاثاء إنه لا يوجد ما يبرر عدم تمديد اتفاق خفض المعروض النفطي المبرم بين كبار الدول المنتجة للخام في 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

جاءت تصريحات الوزير أمام الصحفيين في أبوظبي على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة في فيينا في 30 نوفمبر تشرين الثاني لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط.