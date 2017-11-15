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الإمارات تعلن صفقة بقيمة 684 مليون دولار لشراء قنابل موجهة بالليزر
2017-11-15 - 12:45 م
مرآة البحرين (رويترز): قالت دولة الإمارات العربية يوم الثلاثاء إنها ستشتري قنابل موجهة بالليزر من شركة رايثيون الأمريكية المصنعة للصواريخ في صفقة قيمتها 2.5 مليار درهم (684.4 مليون دولار).
وشكلت مجموعتا قنابل جي.بي.يو-10 و جي.بي.يو-12 الموجهة بالليزر القسم الأكبر من صفقات بقيمة 3.34 مليار درهم أعلنتها الإمارات في معرض دبي للطيران.
كما وقعت الإمارات اتفاقات لشراء مدفعية من شركة راينميتال الألمانية وعقدا للنقل مع شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي.
والإمارات من أكبر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية وتشارك في حرب اليمن منذ أكثر من عامين في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
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