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ارتفاع عدد ضحايا زلزال إيران إلى 530 قتيلا وأكثر من 8000 مصاب

2017-11-15 - 12:50 م

مرآة البحرين (رويترز): أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الثلاثاء بأن ما لا يقل عن 530 شخصا قتلوا في أسوأ زلزال تشهده إيران منذ أكثر من عقد فيما تجاوز عدد المصابين ثمانية آلاف.

وقالت إيران يوم الثلاثاء إن عمليات الإنقاذ انتهت في إقليم كرمانشاه في غرب البلاد والذي شهد يوم الأحد زلزالا بلغت شدته 7.3 درجة.

 

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