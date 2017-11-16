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قائد الجيش يستقبل قائد الأسطول الشرقي في البحرية السعودية

2017-11-16 - 1:03 م

مرآة البحرين: استقبل قائد الجيش خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة العامة أمس، اللواء البحري الركن فهد بن علي الفريدان قائد الأسطول الشرقي المكلف بالقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق.

ووفق بيان رسمي فإن اللقاء ناقش النمو المطرد للعلاقات بين البلدين.

 

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