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اللجنة الأمريكية اليهودية تزور البحرين وتلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
2017-11-16 - 1:18 م
مرآة البحرين: استقبل محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء بمكتبه في قصر القضيبية وفد اللجنة الأمريكية اليهودية، وذلك في اطار الزيارة التي تقوم بها للمنطقة.
وقال بيان رسمي إن محمد بن مبارك ناقش مع الوفد الأمريكي اليهودي "العلاقات الودية والتعاون القائم بين البحرين والولايات المتحدة".
وفي سياق متصل استقبل وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة وفد اللجنة الأمريكية اليهودية برئاسة جيسون آيزاكسون مدير الشؤون الحكومية والدولية في اللجنة.
ووفق بيان رسمي فإن وزير الداخلية أطلع الوفد الأمريكي اليهودي على "جهود وزارة الداخلية لتطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية في إطار العمل المستمر لحفظ الأمن والنظام العام وتأمين السلامة العامة".
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