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بالصور: ملك البحرين يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى المنامة

2017-11-16 - 1:23 م

مرآة البحرين: تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في احتفال بقصر الصخير، أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى المنامة.

ووفق وكالة أنباء البحرين فإن الملك تسلم أوراق اعتماد كل من "سفير النيبال بدم سنداس، سفيرة فرنسا سيسيل لونجيه، سفير لبنان ميلاد نمور، سفير السودان إبراهيم محمد الحسن أحمد سعد، وسفير الولايات المتحدة جستن هيكس سيبريل".

أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى المنامة

أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى المنامة2

أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى المنامة3

أوراق اعتماد 5 سفراء جدد لدى المنامة4

 

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