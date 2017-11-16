إعفاء مستثمر عذاري من دفع 300 ألف دينار

2017-11-16 - 1:42 م

مرآة البحرين: أكد مدير عام أمانة العاصمة محمد بن أحمد آل خليفة أن مستثمر متنزه عذاري قام بسداد ثلثي المتأخرات التي عليه، فيما تم إعفاؤه من الثلث المتبقي، لافتًا إلى أن المستثمر قام بدفع 600 ألف دينار وتم إعفاؤه من الثلث المتبقي المقدر بـ300 ألف دينار، وذلك من خلال تسوية تم رفعها ووافق عليها مجلس الوزراء.

وأضاف خلال مداخلة له بجلسة مجلس أمانة العاصمة أنه عمل التسوية مع مستثمر عذاري، وأن المديونيات تمت تسويتها واليوم لا نطالب الشركة بأي متأخرات، وقد التزم المستمثر حاليًا بدفع المستحقات بشكل منتظم.

من جهته، اعتمد مجلس أمانة العاصمة التسوية التي أجراها الجهاز التنفيذي مع شركة المجمعات والأسواق التجارية الكويتية وشركة الخليج للتعمير البحرينية من ثلث المبلغ المتبقي البالغ (300000 دينار) من مديونية الإيجارات المستحقة لأمانة العاصمة الضمانات عند توقيع العقود.