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الأشغال تعيد سرعة شارع عذاري إلى 100 كيلومتر في الساعة
2017-11-16 - 1:45 م
مرآة البحرين: قال مواطنون إن وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عمدت الى تغيير سرعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان في الاتجاهين إلى 100 كيلومتر في الساعة، وذلك في الجهة المحصورة ما بين كوبري مدينة عيسى وكوبري الخارطة.
علما بأن الوزارة قد قامت سابقا برفع السرعة القصوى لذات الشارع الى 120 كم/س قبل أن تتراجع وتعيد سرعة الشارع الى 100 كم/س.
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