الاستئناف: السجن 10 سنوات لخمسة 7 سنوات لسادس في قضية إحداث تفجير في المعامير

2017-11-16 - 1:47 م

مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم الصادر بالسجن 10 سنوات على خمسة مستأنفين، والسجن 7 سنوات لمستأنف سادس، عن إدانتهم في واقعة حيازة وإحراز مواد متفجرة وإحداث تفجير بمنطقة المعامير.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص من وزير الداخلية مواد متفجرة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، تنفيذا لغرض إرهابي، وللمتهمين من الأول حتى الخامس أنهم أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيرا وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، كما أشعلوا عمدا حريقا في المنقولات، واشتركوا وآخر مجهول في تجمهر مكون من أكثر من 15 شخصا، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

كما وجهت النيابة العامة إلى المستأنف السادس تهمة الاشتراك بتوفير العبوة المتفجرة للمتهم الأول والاتفاق على ارتكاب الجرائم، وحكمت محكمة أول درجة بسجن المستأنفين من الأول حتى الخامس لمدة 10 سنوات، والمستأنف السادس 7 سنوات، وأمرت بمصادرة المواد المضبوطة.