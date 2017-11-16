منتدى البحرين: 20 مداهمة و 17 اعتقال تعسفي في 8 مناطق خلال ثلاثة أيام

2017-11-16 - 1:48 م

مرآة البحرين: قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّه تمكن من رصد 20 مداهمة للمنازل بشكل مخالف للقانون مابين 12 - 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في 8 مناطق بحرينية بالإضافة إلى استمرار التضييق على حرية التنقل للعائدين من خارج البحرين.

وأضاف في بيان له (الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) أنه في الثلاثة أيام الماضية تعرض 17 مواطن بحريني للاعتقال التعسفي، معتبرا أنّ استمرار حملات الاعتقال التعسفي من خلال المداهمات في ساعات متأخرة من الليل هو بغرض "نشر الرعب بين المواطنين ونتيجة لتفشي سياسة الإفلات من العقاب".

وأشار المنتدى إلى أنّ المداهمات للمنازل التي تم فيها الاعتقال التعسفي تمت وفق التالي: كرانة (1)، جبلة حبشي (9)، السهلة الشمالية (1)، عالي (3)، بوري (1)، سترة (2)، المالكية (1)، الدراز (2)، بالإضافة إلى 4 حالات اعتقال من المنفذ الحدودي (جسر الملك فهد) لمواطنين عائدين من القيام بالشعائر الدينية في العراق.

وأوضح المنتدى بأنّ المعتقلين جراء المداهمات هم كالتالي «في منطقة كرانة: السيد هادي علوي، السيد باقر عيسى الكندي، وجبلة حبشي: محمود حبيب، حسين جاسم، مهند محمد، حسين عبد الهادي، علي النصيف، محمد النصيف، علي حسن الشملاوي، أحمد البحراني، محمد مجيد زبيّل (عذاري)، والسهلة الشمالية: علي عبد الحسين، وبوري: محمد علي صباح، ومن المالكية: عبد الله عيسى أبو راشد».

ولفت المنتدى إلى أنّ المعتقلين من المنفذ الحدودي (جسر الملك فهد) هم: جعفر عبد علي الخضران من منطقة سترة بتاريخ 11 / 11 / 2017، والسيد باقر عيسى الكندي من منطقة كرانة بتاريخ 12 / 11 / 2017، وعيسى مدن من منطقة الدير بتاريخ 13 / 11 / 2017، وجلال العطار من منطقة سترة بتاريخ 13 / 11 / 2017.