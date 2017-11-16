البحرين: إيران دبرت الهجوم على حافلة الشرطة (رويترز)

2017-11-16 - 1:51 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت البحرين يوم الأربعاء إن هجوما بقنبلة على حافلة للشرطة أسفر عن مقتل ضابط وإصابة تسعة الشهر الماضي نفذته خلية متشددة دربتها إيران.

وبعد أن أخمدت السلطات الاحتجاجات التي قادها الشيعة في البحرين عام 2011 شن متشددون هجمات بالقنابل والأسلحة ضد قوات الأمن تلقي البحرين مسؤوليتها على طهران.

وتنفي إيران أي دور لها في اضطرابات البحرين.

ولم يصدر حتى الآن رد فعل من إيران على بيان وزارة الداخلية البحرينية الذي صدر يوم الأربعاء والذي أضاف أن السلطات اعتقلت عضوا من الخلية "التي خططت وأعدت ونفذت سلسلة من الأعمال الإرهابية ومرتبطة بعناصر إرهابية هاربة وموجودة في إيران".

وقالت الوزارة "تلقى عناصر الخلية الإرهابية تدريبات مكثفة في معسكرات الحرس الثوري الإيراني على استخدام وتصنيع المواد المتفجرة والأسلحة النارية بجانب توفير الدعم والتمويل المادي واللوجستي".

وقالت البحرين هذا الأسبوع إن الانفجار الذي استهدف خط أنابيب النفط الرئيسي بها يوم الجمعة سببه عمل تخريبي "إرهابي" ونسبت الهجوم الأول من نوعه إلى إيران.